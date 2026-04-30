ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１」は３０日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。柳橋宏紀（４４＝滋賀）は５日目準優１１Ｒに２号艇で登場。２コースからコンマ０９のトップＳを決めインの北川太一をまくるが、川原正明の差しに屈して２着での優出となった。今節の相棒１１号機は当地のエース機。レース後は「質のいいスタートはいけました。合った時はすごく押し