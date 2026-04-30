2か月前に広島県東広島市で殺人・放火事件が起きましたが、その捜査の過程で、別の事件が明るみに出ました。広島県三原市にある関係先の敷地から男性の遺体が見つかり、4月30日、身元が判明しました。遺体が見つかった現場から中継です。29日、徳田雅希さんの遺体が発見された三原市の現場です。30日夜になって到着しましたが、警察車両が数回通りかかっただけで人通りはなく、照明を落とすとあたりは真っ暗で何も見えません。そん