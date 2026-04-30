小穴桃里、青木豪カーリング混合ダブルスの世界選手権は30日、ジュネーブで1次リーグが行われ、A組で日本の小穴桃里、青木豪組はデンマークに12―3で快勝し、7勝2敗の3位で決勝トーナメントに進んだ。準決勝進出を懸けてB組2位と対戦する。（共同）