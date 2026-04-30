ボートレース蒲郡の「中日スポーツ賞第５５回竹島弁天杯」は５月１日に開幕する。前田滉（２６＝愛知）が前検日（３０日）のエンジン抽選で引き当てた３４号機は、２連率４８％の当地エース機のひとつ。スタート特訓を終えると「めっちゃいい。エース機って感じがする。狙っていたエンジンなので楽しみ。足併せとかはしていないけど、ターンの力強さがある。スリットは抜群」とご満悦だ。今節は３月とこなめＧ?東海地区