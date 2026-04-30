◇セ・リーグ巨人2―3広島（2026年4月30日東京ドーム）巨人の新助っ人右腕、フォレスト・ウィットリー投手（28）が6回無安打無失点の好投も、左足をつるアクシデントと5四球の内容もあって降板した。「意識はあったけれど、同時に、何回も勝手に歩かせてしまうような状況を作ったので」と悔やんだ。4回1死まで圧巻の完全投球。だが、6回2死一、二塁で打者・小園へのカウント2ボール1ストライクからの4球目。踏み出した左