スノーボード女子で五輪２大会連続出場の鬼塚雅が３０日、自身のインスタグラムを更新。「ＤＥＦＥＮＤＥＲ１１０白馬エディションをお借りしました」などと記して“愛車”との写真を投稿し「外装のかっこよさはもちろん、内装のデザインまで抜群におしゃれ魅力が詰まった一台ですねみんなはゴールデンウィークどこに行くのかな？」と続けた。ディフェンダーの白馬エディションは、世界的に人気のスノーリゾート「白馬」