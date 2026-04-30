ドイツ代表のメンバー発表が延期される見通しとなった。独『ビルド』が伝えている。同代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は、負傷者の状況を見極めるため、北中米ワールドカップに向けたメンバー発表を当初予定より遅らせる決断を下したという。ナーゲルスマン監督は5月12日に代表メンバーを発表する予定だった。しかし、主力選手のコンディションに不透明な要素が多く、最終判断を約一週間半も保留。正式発表は同月21