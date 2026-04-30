北海道の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして警察は4月30日夜、死体損壊の疑いで、夫で動物園職員の男を逮捕しました。事件は30日夜、大きく進展しました。捜査の最新情報をお伝えします。30日夜、死体損壊の疑いで逮捕された旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者は、警察の取り調べに対して「間違いありません」と容疑を認めているということです。鈴木容疑者は3月31日ごろ、旭山動物園内に妻の鈴木由衣さんの遺体を運び込