２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得し、今季限りでの引退を表明した“りくりゅう”の三浦璃来（２４）＝木下グループ＝が３０日、インスタグラムを更新。「宣材写真撮影中のひとコマ」として秘蔵ショットを投稿した。公開された２枚の写真は引退会見時に着用していた衣装で撮影されたもので、「おちゃらけ龍一とノーマル龍一」と紹介。一枚目は三浦の背後でパートナーの木原龍一