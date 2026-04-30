商船三井と日立製作所、日立システムズが、中古船を改造した浮体式データセンター（FDC）の事業化に向けた検証を実施する。3社は開発・運用・商用化に向けた基本合意を締結。2027年以降の稼働を見据えている。 中古船を使うため、陸上建屋型データセンターの開発と比較して最大3年短縮できる。また、船を改造するため、既存の空調や取水、発電機が使え初期コストが削減。冷却についても、海上や河川で運