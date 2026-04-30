イケメン経営者のりゅうせいが、元トップグラドルのなつこからファションに対するツッコミを受けた。【映像】かつて一世を風靡したトップグラドルの現在の姿（有名経営者のファッションも）4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男