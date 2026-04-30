ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１６回『覚悟の比叡山』が２６日に放送された。回を追うごとにポップなくせ者感が強まっている人物に注目が集まっている。足に傷を負った秀吉に、傷に効く秘伝の薬だとウソをついて渡したり、信長を怒らせ、「殺される」とびびりまくるなど、キャラが加速している家康役の松下洸平だ。腹心の石川数正（迫田孝也）とのやりとりも軽妙でどこか憎めない。ＳＮＳ上でも「いや〜今回の家康像めっ