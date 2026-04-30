イタリア代表指揮官を退任したジェンナーロ・ガットゥーゾ氏に現場復帰の可能性が浮上しているようだ。2025年6月にイタリア代表の指揮官に就任したガットゥーゾ氏だが、先月末に行われたFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフでの敗退を受け、今月3日に退任が発表されていた。現在はフリーエージェントの状態だが、早くも現場復帰の可能性があるという。移籍市場に精通するジャーナリストのニコロ・スキラ氏によれば、