「当然ながら決勝進出を目指す」ECL準決勝へ意気込むCパレス指揮官…「自分たちが何をすべきかに集中」カンファレンスリーグ（ECL）準決勝を控えるなか、クリスタル・パレスのオリヴァー・グラスナー監督は、選手たちの「強い意欲」を感じている。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。準々決勝では優勝候補の一角に挙がっていたフィオレンティーナを撃破した日本代表MF鎌田大地の在籍するクリスタル・パレス。今回の準決勝