ボートレース若松の「スポーツニッポン杯ＧＷ特選競走」は５月１日、開幕する。竹井貴史（３４＝福岡）が３０日の前検で手にした３８号は、２連率２６％の低調機。特訓後「一発目もらったままで乗って、すごい重かったのでペラ叩いたが、途中で合っている感じではない。他とは一緒くらいだが、まだ合ってないので何とも言えない」と手応えもいまひとつだった。しかし、自身は２０２６年後期の適用勝率で７・６７とキャリア