巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）は３０日の広島戦（東京ドーム）に先発し、６回９２球を投げて無安打無失点と快投。しかし救援陣が崩れ、２勝目を逃した。試合序盤から気迫のある投球を見せた。ウィットリーは初回に先頭の大盛を空振り三振に仕留めると、早くもマウンド上で吠えた。続く菊池を遊ゴロ、小園を空振り三振に。４回まで三人斬りのパーフェクトピッチングを披露。しかし、６回には２番・菊池にこの日５