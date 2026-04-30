巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が３０日の広島戦（東京ドーム）の８回に登板し、逆転３ランを浴びた。２―０の８回に登板したルシアーノは、２つのストレートの四球を与えて二死一、二塁から坂倉に逆転の３ランを被弾。チームは点差を返せず、そのまま２―３で逆転負けした。コンディション不良の大勢に代わって勝ちパターンの８回を担ったが、期待を裏切る結果に。ルシアーノは「要因はこれからしっかり分析して、