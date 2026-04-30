かわにしなつきが4月28日、自身のInstagramにて「23歳東京在住シンガーの1日」と題したショート動画を投稿した。 （関連：【画像】かわにしなつき、東京在住シンガーの1日を公開「またこの街で頑張る！」） かわにしのとある1日の様子が映し出された同投稿では、「東京電車の路線むずすぎるねん」とのコメントとともに、LUUPから徒歩で音楽スタジオへ向かい、バンドメンバーとリハーサルを行