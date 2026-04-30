Toi Toi Toiが、4月26日に表参道GROUNDで開催された単独ライブの舞台裏を収めた動画を、InstagramおよびTikTokで公開した。 （関連：【画像】Toi Toi Toi、マネージャーでしか写せない表情） 今回公開された動画は「【マネージャー視点の1日】」と題されたもので、4月10日に配信された新曲「咲いてなくたって」に乗せて構成。楽屋で鏡越しに自撮りする山田せいあ、ボブに切ったヘアスタイルを披露す