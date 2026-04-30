熊本県建設業協会とKKTは、災害時、道路などの被害状況を撮影した画像を報道で活用できる協定を30日、結びました。 建設業協会の加盟各社は、災害発生時に道路や橋などをパトロールし、被害の発生状況を熊本県や地域振興局に速やかに報告する協定を結んでいます。その際に使う画像をニュースに活用することで、視聴者にいち早く道路の被害状況を伝えることを目指します。