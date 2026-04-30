ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月30日のノンフィクション作家の常井健一が出演。なぜ現在、高市早苗首相が憲法改正に強い意欲を示しているのか、解説を展開した。4月12日の自民党大会における「時は来た」発言にはどのような意図があったのだろうか。 長野智子「今年の