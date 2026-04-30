「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）巨人が逆転負けで９連戦最初のカードを負け越した。杉内投手チーフコーチは６回を投げ５四球を与えながらも１０奪三振、無安打無失点とキレキレの投球を披露した先発のウィットリーについて「いい球投げてましたね。もちろんフォアボールもありましたけど、三振も取れるのは魅力的ですし」と評価。六回には投球時にバランスを崩して足がつりベンチに一時下がるアクシデントもあった