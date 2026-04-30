「西武２−３日本ハム」（３０日、ベルーナドーム）延長十一回の熱戦を制した日本ハム・新庄監督は試合後、「よう勝った、勝った。よかった、よかった」と第一声。同点の延長十一回、２四球にボークも絡んで１死一、三塁とし、野村が左翼左へタイムリー。ベンチの新庄監督は右拳を突き出して喜びを表現した。野村は前日は右翼で起用。この日は二塁で起用し、最後に大きな仕事をやってのけた。新庄監督は「なんか打ってくれそ