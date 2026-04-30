中国・海南省三亜市で高齢者が三輪バイクに「当たり屋」行為をしたが、高齢者の家族が三輪バイクのドライバーに謝罪した。中国メディアの新京報などが伝えた。事件があったのは29日午前8時46分。現場の監視カメラ映像には、ピンク色のシャツを着た高齢者が後方から来た三輪バイクがスピードを落としたことに気付くと、持っていた荷物を放り出してドライバーのひざ元にわざと倒れ込む様子が映っている。高齢者はその後、頭を車体の