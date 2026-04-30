石丸伸二が、女性との2ショットでまさかの恋愛番組の構造に対し「無理に無茶を重ねてる」と批判し、番組側に対し「自惚れとおごりがある」と厳しい断罪の言葉を投げつけた。【映像】声を荒げ…2ショット中に激怒する石丸伸二（実際の映像）4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済