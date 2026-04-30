AKB48向井地美音（28）が30日、東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた自身の卒業公演に出演した。13年に15期生としてグループに加入し、約13年。グループの3代目総監督にも就任し、メンバーへの愛を全開にして、最前線で活動を続けた。4月3日に代々木第一体育館で行った卒業コンサートに続き、この日、グループのホームグラウンドである劇場でAKB48としての最終活動日を迎えた。公演を終えて報道陣の取材に応じ、「もう幸せという一言