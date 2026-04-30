image: generated at Flow 「スマートコンタクトレンズ」というと、目の前にナビや通知が浮かぶ…SF映画みたいな未来を想像する人も多いと思います。でも、コンタクトが「スマート」になれるのは、そっちの方向だけじゃありません。目の状態を自分で感知して、必要なときに勝手に薬を出してくれるという「スマート」が（研究室レベルですが）実現しました。 世界で8000万人以上が抱える緑