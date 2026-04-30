鳥肌ものの一撃で逆転勝利！広島は３０日の巨人戦（東京ドーム）に３―２で競り勝った。４番・坂倉将吾（２７）の?攻めのひと振り?が９カードぶりの勝ち越しに導いた。２点を追った８回だった。二死一、二塁からＧの４番手・ルシアーノの１５０キロを右翼席へ運ぶ、起死回生の逆転３号３ラン。カウント３ボールからの狙い打ちに坂倉も「振ると決めていました。強く振り抜けたので良かった」とニッコリ。終盤の劇的な一打に新