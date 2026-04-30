お知らせその1、GIGAZINE春のプレゼント企画が4月19日(日)23時59分で終了。最終的に3500人以上の読者が応募してくれました！4月20日から当選者へ順次、当選通知メールが送られています。当選通知メールはスパム扱いされていることが多々あり、「せっかく当選しているにもかかわらず、気付くのが遅れたためにもらえなかった」という悲しい事例が増えているので、要注意。第1当選者が返信してこないと順次、第2当選者、第3当選者……