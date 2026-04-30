麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・セミファイナルが30日に全ての日程を終了し、ファイナルを戦う4チームが出そろった。【写真】親の大三元と親の三倍満さく裂！※わずか30分間の出来事ですレギュラーシーズンを突破した6チームで、ファイナルの4席をかけて争うセミファイナル。最終日のこの日は、EX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘倶楽部、赤坂ドリブンズが激突した。残り2試合、追い込まれたドリブンズはボー