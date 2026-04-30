◇パ・リーグ日本ハム３―２西武（2026年4月30日ベルーナD）日本ハム・新庄剛志監督（54）が交流戦の爆勝宣言だ。延長戦で西武を制したが、4月は借金「3」の最下位で終えた。だが、指揮官の目は5月反攻。それも26日から始まるセ・リーグとの交流戦に向けられた。「交流戦、今年調子良さそうな気がするんですよね。そういう予感がします」と切り出した。すでに対策にも入っているという。「それはもう、毎日、もう