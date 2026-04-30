◇パ・リーグ日本ハム３―２西武（2026年4月30日ベルーナD）日本ハムは2―2の延長11回1死一、三塁で野村佑希が左前に決勝打を放った。2点ビハインドを8回に追いついての延長戦勝利。新庄剛志監督（54）は「よかったよかった。野村くん、さまさまですね」と打のヒーローを称えた。先発の伊藤は7回2失点。2番手以降は失点を許さず、4番手の柳川が今季初勝利。延長11回に登板した島本が移籍後初セーブを記録した。新庄