マンチェスター・ユナイテッドが、新時代の幕開けを託す次期監督選びで重要な局面を迎えている。1月の就任以降、リーグ戦13試合で9勝を挙げ、チームを上位に押し上げたマイケル・キャリック暫定監督が正式就任の有力候補であることは間違いない。一方で、『The Telegraph』によると、クラブは並行して後任候補の選定も進めており、ボーンマスを率いるアンドニ・イラオラ監督をリスト上位に位置付けているという。チャンピオンズリ