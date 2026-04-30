プレミアリーグ降格が決定したバーンリーは、スコット・パーカー監督が即時退任することを発表した。英『Mirror』が報じている。昨季、圧倒的な成績でチームをプレミアリーグ昇格へ導いたパーカー監督だったが、トップカテゴリーでは結果を残すことができなかった。クラブは「双方合意の上での退任」と説明しているものの、降格決定を受けてシーズン残りを待たずに体制変更に踏み切ったとされる。ジャーナリストのファブリツィオ・