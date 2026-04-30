◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が８回に登板して広島・坂倉に逆転３ランを浴び、来日初黒星がついた。ルシアーノは「要因みたいなものはこれからしっかりと分析して修正したい。あれだけフォアボールで流れを相手に渡してしまったのは反省です。期待される中、裏目に出る結果になってしまったというのは本当に悔しいですし、また修正していきたいと思います」と振り