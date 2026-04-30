モデルで女優の青野楓が３０日、インスタグラムを更新。２９日のオリックス−ソフトバンク（京セラドーム大阪）で捕手を務めたセレモニアルピッチを振り返った。当日は「ＦＵＪＩＴＡＫＩＮＺＯＫＵＤＡＹ」として開催され、球団ＯＢの能見篤史氏が投手役で登場。青野は捕手を務め、能見氏の左打者の外角に外れたボールを見事にキャッチした。お腹と背中を露出したショート丈のトップスで登場し、抜群のスタイルも際だっ