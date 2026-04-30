ＡＫＢ４８の向井地美音（２８）が３０日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で卒業公演を行い、１３年在籍した同グループを卒業した。３代目総監督を務め、シングルではセンターも経験。原点の劇場で「私のアイドル人生、正解だったな」と語り、愛するグループに別れを告げた。冒頭で向井地は「開演前に泣きすぎてしまって…ステージに出られないくらい１回グシャグシャになっちゃった」と明かしつつ、「ここに立ったら本当に楽し