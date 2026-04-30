タレントで実業家の紗栄子が３０日、最近「大活躍」のスニーカーをＳＮＳで紹介した。「最近足元はこのＬＶスニーカリーナが大活躍バレエシューズみたいな軽さでスニーカーとしての快適さもあるハイブリッドなシューズだから、一日中履いていても疲れないよ」と「＃ＰＲ」の言葉も添えて、ルイ・ヴィトンのピンクの新作スニーカーを履いたコーデを披露。バレシューズのような可愛さがフェミニンで、エレガントなファッシ