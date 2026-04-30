4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話で、決断前夜に彼氏が部屋を出て行き、別々の夜を過ごすことになった元アイドルのモデル美女・ルナ（29）が、インタビューでその夜の心境を明かした。【映像】修羅場の末にユウキが部屋を出ていく瞬間本番組は、付き合いながらも結婚に踏み出せない3組のカップルが「結婚するか」「別れるか」を決断する7日間の旅を追うドキュメンタリー。彼らが最終日に直面する