お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさん（41）と安藤なつさん（45）が30日、清涼菓子に関するPR発表会に登場し、最近ハードに感じる出来事を明かしました。現代人が抱える小さなストレス“マイクロストレス”の解消をテーマとしたリズムゲームイベント『ミンティア リフレッシュビート』が、東京ミッドタウンで開催（4月30日から5月3日まで）。今回、ゲストとして登場した2人は巨大画面を前に、日常のちょっとしたストレ