JRAが馬券発売する「第152回ケンタッキーダービー」（5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）に馬番20番で出走が確定していたフルエフォート（牡3＝コックス）が30日、出走を取り消した。主催者の米チャーチルダウンズ社がケンタッキーダービーの公式Xに「フルエフォートが回避しました」とポスト。この出走取消により馬番22番オシェリ（牡3＝ベックマン）がフルゲート20頭の出走枠に入った。前日29日にはサイレ