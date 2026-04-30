歌手の小林幸子さん（72）が29日、女性ロックバンド・SHOWｰYAがプロデュースする音楽フェスに初出演。『千本桜』や『おもいで酒』を披露しました。今回で20回目を迎える音楽フェス『NAONのYAON』が、日比谷野外大音楽堂改修工事のため、会場を野音から横浜BUNTAIに移し『SHOW-YA プロデュース NAONのBUNTAI 2026』と題して開催されました。今回が初出演の小林さんは、ゴールドとブラックのきらめき輝く衣装に身を包み、ステージに