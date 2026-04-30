ドイツの名門クラブ、ドルトムントが30日、今夏に「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」を開催すると発表した。来日は2015年、17年の東京、24年の大阪に続くもので、日本市場を重視するクラブの継続的な取り組みの一環となる。ツアーは7月26日から8月2日まで実施され、期間中に2試合の親善試合が予定されている。初戦は7月29日、セレッソ大阪と対戦。会場はヨドコウ桜スタジアムで、午後7時キックオフとなる。最大の注目は、