長崎水辺の森公園などを会場に5月2日(土)から始まる、今年の「DEJIMA博」。 注目のスイーツを一足先に紹介します。 ◇マラサダ 450円(税込)～ 一品目は、東京目黒区のハワイ料理専門店『キモズ ハワイ』が提供する「マラサダ」。 “マラサダ” とは、ポルトガル発祥でハワイの定番スイーツとして愛されている、揚げドーナツです。 （野中 文章オーナー） 「外がサクサ