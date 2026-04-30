日本ハム３―２西武（パ・リーグ＝３０日）――日本ハムが延長戦を制し２カードぶりの勝ち越し。八回に代打田宮の適時打などで追いつき、十一回に野村の適時打で勝ち越した。西武は羽田が踏ん張りきれず。日本ハム・新庄監督「いやーよく勝った。よかった、よかった。野村君、さまさまです。伊藤君もいい投球をして、その後投げた投手もよく抑えてくれた」