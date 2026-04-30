11回、勝ち越し打を放ち、ポーズをとる日本ハム・野村＝ベルーナドーム日本ハムが逆転勝ち。0―2の八回に田宮の適時打と郡司の犠飛で追い付き、延長十一回に野村の適時打で勝ち越した。1回無失点の柳川が今季初勝利を挙げ、島本が2019年以来のセーブ。西武は好投の隅田を援護できなかった。