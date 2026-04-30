４月２９日午後７時４５分頃、富山市森の住宅地で、犬の散歩をしていた４０歳代の女性がクマに襲われた。３０日に約２５０メートル離れた住宅地近くのやぶでクマが見つかり、市が緊急銃猟を許可。猟友会員が成獣のオス１頭（体長約１５０センチ、体重約８５キロ）を駆除した。市や富山中央署によると、女性は犬の散歩中、用水路から飛び出してきたクマに襲われた。女性は近くの住民に助けを求め、住民が１１０番した。顔や首、