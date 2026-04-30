ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・溝口勇児氏（41）がゲスト出演し“元カノ”のユーチューバー・てんちむ（32）が、実業家・三崎優太氏（37）と結婚した件について言及した。「てんちむさんが結婚した件についてどう思いますか?」と直球質問をぶつけられた溝口氏。23年1月にてんちむは溝口氏と交際していることを認めていたが、2月には「話し合って円満に別れま