ゴールデンウイークの恒例イベントといえば、5月2日に、食と遊びの祭典「DEJIMA博」が開幕します。 長崎市「長崎水辺の森公園」を中心に、「出島メッセ長崎」や「県美術館」など、周辺会場と協力し様々なイベントが開催されます。 長崎水辺の森公園ではDEJIMA博初登場の店舗を含む、70以上の全国のグルメ、スイーツが大集結します。 また ステージでは、お笑いライブや、ひるじげドンの