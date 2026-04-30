＜メキシコ・リビエラマヤオープン初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会が開幕。第1組が日本時間午後9時にティオフし、まっさらなコースへと飛び出していった。【写真】あどけない！JK時代の渋野日向子今大会終了後には出場優先順位を入れ替えるリシャッフルが行われ、ポイントランキング80位以内が『カテゴリー8』に昇格する。その対象であり、ランキング137位に沈